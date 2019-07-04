أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك وبيراميدز: غياب صلاح وتمرد كهربا وصفقة ديانج تتصدر المشهد

كثف منتخب مصر استعداداته؛ لمواجهة جنوب إفريقيا المرتقبة المقررة مساء السبت المقبل، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها أرض الكنانة حالياً.

ويبحث منتخب مصر عن حصد بطاقة التأهل لربع نهائي الكان بعد أن نجح في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث بالدور الأول للبطولة القارية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار منتخب مصر وأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الخميس:

غياب صلاح عن مران منتخب مصر

غاب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مران منتخب مصر؛ بسبب معاناته من نزلة برد حادة، بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة.

ولم يكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إمكانية لحاق صلاح من عدمه بلقاء جنوب أفريقيا، إلا أن مصادر بمنتخب مصر أكدت لـ“إرم نيوز“ أن صلاح سيكون جاهزاً لخوض المران الأخير غداً الجمعة، والمشاركة في لقاء جنوب إفريقيا.

ويعقد المكسيكي أجيري مؤتمراً صحفياً غداً الجمعة؛ للحديث عن مباراة جنوب إفريقيا بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر.

من جانبه، حذر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، الفراعنة من قوة منتخب جنوب أفريقيا، مؤكداً أن اللقاء ضد البافانا بافانا في الدور الأول لم يكن سهلا، والفوز جاء بصعوبة بالغة بهدف في الدقائق الأخيرة.

تمرد كهربا وصفقة عواد

يشهد نادي الزمالك أحداثاً مثيرة بعد تمرد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق ورفضه الانضمام لمعسكر الإعداد في قبرص.

ونشر كهربا رسالة عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“ أكد خلالها أن لكل فعل رد فعل، وما قام به نتيجة ضغوط أوصلته لدرجة الانفجار.

في المقابل، حصل نادي الزمالك على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، تمهيداً لحسم الصفقة بشكل رسمي.

ويتردد أن الصفقة ستشمل انضمام أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة لصفوف الإسماعيلي بشكل نهائي بجانب المبلغ المالي.

بقاء مؤمن وصفقة ديانج

تأكد بقاء مؤمن زكريا مهاجم الأهلي في الموسم المقبل، بعدما أبلغه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بقرار النادي ببقائه وعدم رحيله.

واستقر الأهلي على حسم صفقة المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر بعد ترحيب الفريق الجزائري بتخفيض العرض المالي إلى مليون يورو.

ويغادر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى الجزائر من أجل حسم صفقة ديانج بشكل رسمي.

رحيل كينو عن بيراميدز

اتفق البرازيلي ماركوس كينو صانع ألعاب بيراميدز على الرحيل عن ناديه بشكل رسمي مقابل 10 ملايين دولار.

وتلقى كينو عرضاً من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي لضمه في الموسم المقبل.

وأعلن نادي بيراميدز رحيل الثنائي مهند لاشين نهائياً وناصر منسي معاراً إلى صفوف طلائع الجيش في الموسم المقبل.

الشامسي يستحوذ على ملكية بيراميدز ويوجه الشكر لآل الشيخ

أعلن نادي بيراميدز المصري، عبر بيان رسمي، أن سالم الشامسي، رجل الأعمال الإماراتي، استحوذ على ملكية النادي.

وقال البيان الصادر عن نادي بيراميدز مساء الخميس: ”يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة، عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز إف سي“.

وأضاف البيان: ”ويأتي هذا الاستحواذ انعاكسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها“.

وأوضح: ”ويوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي ال الشيخ، على رؤيته الثاقبة، وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة“.

وفي ختام البيان، أكد المالك الجديد رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية“.