سالم الشامسي يستحوذ على ملكية بيراميدز رسميًا ويوجه الشكر لتركي آل الشيخ

أعلن نادي بيراميدز المصري، عبر بيان رسمي، أن سالم الشامسي، رجل الأعمال الإماراتي، استحوذ على ملكية النادي.

وقال البيان الصادر عن نادي بيراميدز مساء الخميس: ”يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة، عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز إف سي“.

وأضاف البيان: ”ويأتي هذا الاستحواذ انعاكسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها“.

وأوضح: ”ويوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي ال الشيخ، على رؤيته الثاقبة، وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة“.

وفي ختام البيان، أكد المالك الجديد رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية“.