خليلوزيتش مدرب المغرب يكشف أسباب استبعاده عبد الرزاق حمد الله نجم نادي النصر السعودي

كشف وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، سر استمرار غياب عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي النصر السعودي، عن صفوف منتخب بلاده، رغم ما تردد في الأونة الأخيرة أنه سيعود للفريق في التجمعات المقبلة.

وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي عقده بالرباط، يوم الأربعاء: ”هذا اللاعب صار من الماضي وطويت صفحته“.

وتابع: ”لقد حان الوقت لننهي الجدل حول هذه القصة، سأخبركم بشيء مهم، وهو أن حمد الله كان ضمن القائمة التي اخترتها لوديتي ليبيا والجابون إلا أنه اعتذر عن تلبية الدعوة“.

وأضاف: ”لقد أخبر مساعدي مصطفى حجي أنه لا يرغب في الحضور ولم تعد لديه رغبة في ذلك، وبالنسبة لي لقد أغلقت صفحته للأبد، وانتهينا من هذا الموضوع“.

وشدد: ”صحيح هو لاعب يتميز بمجموعة من الإمكانيات الكبيرة، لكنه أيضا لديه العديد من العيوب، ما وقع معه شبيه بما حدث مع مالكويت“.

وأردف: ”رأيت انفعالاته في المباريات الأخيرة مع فريقه، لقد تلقى العديد من البطاقات، وهذا أمر سلبي جدا بالنسبة للاعب يمكن أن تعول عليه في المنتخب، في مباريات مهمة“.

وكان حمد الله قد غادر معسكر المنتخب المغربي قبل أمم أفريقيا 2019، بطريقة مثيرة للجدل، تسببت في أزمة كبيرة لاتحاد الكرة وطبيب الأسود بعدما كذّب موضوع إصابته وبعدها عاد اللاعب ليخرج في مقاطع فيديو أكد من خلالها أنه سيكشف قريبا أسرار تلك القصة و لم يفعل.

وكان خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، قرر دخول المعسكر المغلق للأسود بالمركز الوطني بسلا، استعدادا للمباراة الودية أمام ليبيا، الجمعة المقبل على الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

واختار خليلوزيتش المركز الوطني للاستعداد، انطلاقًا من يوم الاثنين الماضي، على أن يشد الرحال إلى وجدة يوم الأربعاء في طائرة خاصة، وسيخوض مرانًا واحدًا بالملعب الشرفي بوجدة، مساء يوم الخميس، وسيكون المران الأخير، قبل مواجهة ليبيا.

وعقد المدرب البوسني مؤتمرًا صحفيًا، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، صباح يوم الأربعاء، سلط خلاله الضوء على ودية ليبيا واختياراته للمعسكر، والأمور التي تتعلق بالاستعداد للمباراة.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيسافر إلى طنجة بعد مباراة ليبيا، حيث ستحتضن الودية الثانية أمام الجابون في 15 من الشهر الجاري.

وشهدت القائمة أيضا، غياب كل من نبيل درار، ويونس بلهندة، وسفيان بوفال، الذين كانوا خلال السنوات الماضية من أهم ركائز المنتخب، إضافة إلى غياب القائد السابق مهدي بنعطية، الذي أعلن قبل أيام اعتزاله اللعب دوليا.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) – منير المحمدي (مالاغا الإسباني) – أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) – هشام المجهد (اتحاد طنجة).

في خط الدفاع: عبد الحميد يونس (سطاد ريمس الفرنسي) – رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) – عصام شباك (مالطية سبور التركي) – كيفن مالكويت (نابولي الإيطالي) – جواد ياميق (جنوة الإيطالي) – زهير فضال (بتيس الإسباني) – أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني)- نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي) – حمزة منديل (ديغون الفرنسي).

في خط الوسط: أمل الله سليم (ستاندر دو لياج البلجيكي) – سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي)- المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)- أحمد المسعودي (غرونيغن الهولندي) – فيصل فجر (خيتافي الإسباني) – عادل تاعرابت (بنيفكا البرتغالي).

في خط الهجوم: رشيد العليوي (أنجي الفرنسي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – إسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي) – يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) – أمين حارث (شالكه الألماني) – أسامة الإدريسي (ألكمار الهولندي) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي).