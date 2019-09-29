نادي النصر السعودي يحتج على إنذار عبد الرزاق حمد الله في مباراة الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي تقدمت باحتجاج رسمي ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في مباراة القمة أمام الأهلي.

وكان حمد الله حصل على بطاقة صفراء لادعاء السقوط والمطالبة بالحصول على ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الأهلي والنصر، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت صحيفة ”الشرق الأوسط“، وفقًا لمصادرها، أن إدارة النصر احتجت ضد الإنذار الذي حصل عليه حمد الله، مستشهدة باللقطات التلفزيونية، لإثبات أن اللاعب تعرض لعرقلة من مدافع الأهلي، جوزيف دي سوزا، أدت لسقوطه داخل منطقة الجزاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول دوري المحترفين، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر، حامل اللقب، والذي يحل خامسًا.