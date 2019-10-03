موعد قرعة دور الـ16 للبطولة العربية ”كأس الملك محمد السادس“ والقناة الناقلة

تنتهي مباريات دور 32 للبطولة العربية ”كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال“ يوم الخميس، وقد أعلن الاتحاد العربي موعد سحب قرعة دور الستة عشر والمقرر يوم السبت المقبل.

وتأهل حتى الآن 13 فريقًا إلى الدور الثاني للبطولة التي يحمل النجم الساحلي التونسي لقبها، لكنه ودع البطولة مبكرًا وتتبقى ثلاثة أندية لم يتم حسمها بعد.

وقال الاتحاد العربي عبر حسابه على تويتر: إن القرعة ستقام في الرياض يوم السبت المقبل في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة 17:00 بتوقيت القاهرة و13:00 بتوقيت غرينتش، وستنقلها على الهواء مباشرة قناة أبوظبي الرياضية HD 3.

وفيما يلي الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر حتى الآن:

الاتحاد والشباب (السعودية)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، الاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، المحرق البحريني والشرطة والقوة الجوية (العراق)، شباب الأردن، مولودية الجزائر، أولمبيك آسفي المغربي، والترجي التونسي.