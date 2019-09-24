النجم الساحلي يودع البطولة العربية مبكرًا على يد شباب الأردن

أطاح شباب الأردن بالنجم الساحلي التونسي حامل اللقب من كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعد أن هزمه في دياره 1-صفر، اليوم الثلاثاء.

وأنهى خالد عصام تبادلًا رائعًا للكرة في هجمة سريعة بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت شباك أصحاب الأرض بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ليكمل الفريق الأردني انتصاره 3-1 في النتيجة الإجمالية للمواجهة التي جرت في دور 32.

وزادت معاناة النجم الساحلي، الذي أحرز لقب الموسم الماضي بفوزه على الهلال السعودي في النهائي، بعد طرد صانع اللعب فراس بالعربي قبل نصف ساعة على النهاية.

وأهدر المهاجم الليبي أنيس سلتو فرصة التعادل للفريق التونسي عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 69.

كما أنهى شباب الأردن اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد وليد هلال لحصوله على الإنذار الثاني في الدقائق الأخيرة، لكن الفريق الزائر صمد ليفجر أول مفاجأة كبيرة في البطولة.