مدافع يمزق شباك فريقه في مباراة الترجي والنجمة اللبناني بالبطولة العربية (فيديو)

شهدت مباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني حدثًا غريبًا عندما اندفع أحد مدافعي النجمة لمرماه في محاولة لمنع الكرة من دخول شباكه لكنه مزقها ولم يمنع الهدف.

وتقدم الترجي بهدف عبر مهاجمه طه ياسين الخنيسي في إياب دور 32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال على حساب ضيفه النجمة وفي محاولة بطل افريقيا في تعزيز النتيجة أرسل عبدالرؤوف بلغيث لاعب الترجي تسديدة من فوق رأس حارس النجمة.

لكن حاول أحد مدافعي الضيوف اللحاق بالكرة ومحاولة منعها من دخول المرمى لكنه فشل وسقط داخل المرمى على الشباك ومزقها ليتطلب الأمر تدخل إدارة الملعب لإعادة الشباك لحالتها الأولى وتركيبها ومحاولة إصلاحها قبل استئناف المباراة في شوطها الأول.

ومن حسن حظ النجمة اللبناني لم يحتسب الحكم الهدف بداعي التسلل لكن إعادة الشباك لحالتها استلزم بعض الوقت.

مدافع يمزق شباك فريقه!

حاول إبعاد كرة الخصم.. ولكن اندفاعه قاده إلى تمزيق الشباك #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الترجي_النجمة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/tIP7HT3Trk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 2, 2019

وتأهل فريق الترجي الرياضي التونسي إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بتغلبه على ضيفه النجمة اللبناني بثنائية نظيفة في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل الترجي لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بادر الترجي بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق طه ياسين الخنيسي ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وفي الوقت الذي بحث فيه النجمة عن التعادل، أضاف الخنيسي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 75.