النجم الساحلي يستغني عن خدمات فوزي البنزرتي بعد الخروج من البطولة العربية

قرر النجم الساحلي التونسي حامل لقب كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال الانفصال بالتراضي عن المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، عقب وداع البطولة من دور 32.

وقال النجم الساحلي في بيان، يوم الأربعاء، إنه بعد اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة رشا شرف الدين قرر المجلس الانفصال بالتراضي عن البنزرتي، وقبول استقالة عماد المهذبي من منصبه كمدير رياضي للنادي.

وأطاح شباب الأردن بالنجم الساحلي حامل اللقب من البطولة، بعد أن هزمه في دياره بهدف نظيف يوم الثلاثاء.

وزادت معاناة النجم الساحلي، الذي أحرز لقب الموسم الماضي بفوزه على الهلال السعودي في النهائي، بعد طرد صانع اللعب فراس بالعربي قبل نصف ساعة على النهاية ما أثر على النتيجة.