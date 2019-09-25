اشتباكات بين جمهوري الوداد والجيش الملكي المغربيين تنتهي بوفاة مشجع وإصابة آخرين

كشفت السلطات المحلية في إقليم مديونة بمدينة الدار البيضاء المغربية، عن وفاة مشجع لنادي الجيش الملكي على يد جماهير الوداد البيضاوي المغربي وإصابة آخرين، على هامش المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء.

وأنهى فريق الجيش الملكي مغامرة نظيره الوداد في دور الـ32 لبطولة كأس العرش، بعدما أسقطه مهزومًا بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء.

وأوضحت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء أن المشجع لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي بالقرب من ملعب محمد الخامس.

وقال بيان صادر عن السلطات بالدار البيضاء، إن بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي فريق الوداد الرياضي البيضاوي كانوا عمدوا إلى اعتراض مشجعي فريق الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين، نجمت عنها إصابة 5 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الشرطة تدخلت لفض هذه المواجهات وتحرير حركة السير، التي تمت عرقلتها أثناء أعمال الشغب، كما جرى توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه المواجهات، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الأحداث وتوقيف جميع المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم فيها.