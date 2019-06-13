الترجي التونسي يرفض إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي

يرفض نادي الترجي التونسي، إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع منافسه الوداد المغربي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة، بعد الأحداث المثيرة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إعادة المباراة بعد الأحداث المثيرة، حث لم يحتسب الحكم الغامبي باكاري غاساما هدفًا لصالح الوداد سجله وليد الكارتي، حيث اعترض لاعبو الفريق المغربي مطالبين باللجوء إلى ”VAR“ وهو ما لم ينفذه الحكم بسبب تعطل التقنية.

وأضاف العارم في تصريحات نقلتها جريدة ”الصباح“ التونسية، أن الترجي متشبث بموقفه بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال إن ناديه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“، وأوضح ”على كل حال لن نخوض النهائي المعاد“.

وأضاف العارم: ”نحن مقتنعون بأن تتويجنا كسبناه عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة 1/0، ولاعبونا تحلوا بالانضباط، ولم يغادروا الميدان حتى إعلان الحكم نهاية المباراة“.

واختتم: ”إدارة الترجي لم تصلها أي مراسلة في هذا الشأن، مضيفًا أنها مستعدة للدفاع عن حقوق الفريق“.

وتعادل الوداد والترجي 1/0 في المغرب في مباراة الذهاب، قبل أن يتقدم الترجي 1/0 في الإياب بتوقيع يوسف بلايلي، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعد توقف المباراة نحو ساعة.