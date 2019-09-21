مباراة الهلال والاتحاد وديربي الغضب أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت مباراة الكلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال، بينما يلتقي ميلان وإنتر ميلان في ديربي الغضب.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت 21 سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي VS توتنهام هوتسبير، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر سيتي VS واتفورد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

إيفرتون VS شيفليد يونايتد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

نيوكاسل يونايتد VS برايتون، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

فياريال VS ريال بلد الوليد، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

أتلتيكو مدريد VS سيلتا فيغو، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

غرناطة VS برشلونة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

أودينيزي VS بريشيا، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

يوفنتوس VS فيرونا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

ميلان VS إنتر ميلان، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ VS كولن، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

فيردر بريمن VS لايبزيغ، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

مارسيليا VS مونبلييه، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

نيس VS ديغون، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

ستاد ريمس VS موناكو، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

ميتز VS إميان، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

بوردو VS بريست، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.

نيم VS تولوز، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 10.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

نوادذيبو الموريتاني VS الجيش السوري، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الدوري السعودي:

الاتفاق VS الفيصلي، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport HD+1.

الفتح VS الأهلي، الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport HD 2.

الاتحاد VS الهلال، الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport HD1.

الدوري المصري:

طلائع الجيش VS المقاولون العرب، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

الجونة VS الإسماعيلي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

بيراميدز VS إنبي، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

الدوري المغربي:

مولودية وجدة VS الفتح الرباطي، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية 1.

الدوري التونسي:

الترجي VS البنزرتي، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.

الدوري القطري:

الريان VS الخور، الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، 15:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأسHD 1.

الوكرة VS الدحيل، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأسHD 1.