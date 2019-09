”كاف“ ينفي تصريحات مرتضى منصور بتحديد موعد ومكان كأس السوبر الأفريقي (شاهد)

نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، مساء اليوم الخميس، ما تردد عن تحديد موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والزمالك.

وكتب حساب الكاف الرسمي عبر موقع ”تويتر“ للتدوينات: ”التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الأفريقي غير صحيحة على الإطلاق“.

وأضاف الكاف في بيانه: ”التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تحديده رسميًا“.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن مساء الأربعاء، إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي في شهر أكتوبر المقبل بدولة الإمارات العربية.

Reports making rounds about a confirmed date & venue of the Total Caf Super Cup 2019/20 are totally false. Détails of the date and venue will be communicated via all CAF official platforms once finalized #TotalCAFSuperCup pic.twitter.com/Q3plAK1g89

— CAF (@CAF_Online) September 19, 2019