مرتضى منصور يكشف موعد مباراة السوبر الأفريقي.. ويواصل الهجوم على الخطيب (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد لقاء السوبر الأفريقي، بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك تعديل موعد لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”مباراة كأس السوبر الأفريقي ستقام يوم الـ23 من أكتوبر المقبل في الإمارات، وبذلك سيكون على اتحاد الكرة أن يعدل موعد لقاء الفريق الأبيض أمام الأهلي في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري العام“.

وأَضاف: ”الزمالك تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن تغيير موعد مباراة السوبر المصري، المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية“.

ومن جانب آخر، هاجم مرتضى منصور، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب قائلًا: ”محمود الخطيب يتمنى أن يكون أنا، الخطيب تجاهل الرد على رسائل مؤمن زكريا وتسببب في مرض اللاعب، لأن 90% من مرض مؤمن، حالة نفسية“.

وتابع: ”عندما أصيب محمود عبدالرحيم جنش قيدناه في القائمة، الخطيب لم يتحرك في موضوع مؤمن إلا بعد أن أحرجته، مؤمن واحد من أسرة الزملكاوية ولم يخطئ في حق الزمالك“.

وأضاف مرتضى: ”لماذا لم يرد الخطيب على محمد علي الذي يهاجم جيش مصر أو تركي آل الشيخ؟، كنت أنتظر من الأهلي أن يصدر بيانًا يؤكد فيه أن الجيش خط أحمر، كنت أتصور أن رئيس الأهلي سياسي رياضي، الخطيب لم يتواصل مع مصطفى عبده منذ الانتخابات إلا بعد أن أكدت أنه لا توجد أزمة حال انضمامه لقناة الزمالك، إذا أراد أن يتعلم الإدارة فليأتي لي لأعلمه فأنا أمتلك خبرة طويلة، يحاول أن يقلد مرتضى منصور ولكن الفارق كبير“.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي مساء غدٍ الجمعة في مباراة السوبر المصري والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.