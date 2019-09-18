موجز أخبار الأهلي والزمالك: تهديدات فضل تشعل أزمة مدرب الفراعنة.. والأبيض يستعد لرد صفعة كهربا

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم ملف مدرب منتخب مصر الجديد خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل من منصبه عقب الخروج المرير من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر يوم الأربعاء:

تهديدات فضل تشعل ملف مدرب المنتخب

اشتعل ملف مدرب المنتخب المصري بعد تهديدات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بالاستقالة اعتراضًا على التفاوض مع حسام حسن مدرب سموحة.

واقترب إيهاب جلال المدير الفني للمصري من قيادة منتخب مصر بعد استشارة عدة خبراء بجانب التصويت لصالحه في اجتماع اللجنة الخماسية، وتم الاتفاق على تعيين حمد إبراهيم مدربًا عامًا ومحمد شوقي مدربًا مساعدًا ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى وعماد متعب مديرًا للمنتخب.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين الألماني فيلكس بريش حكمًا لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بعد غدٍ الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية كما تم طرح تذاكر المباراة بواقع 5 آلاف تذكرة للأهلي و5 آلاف تذكرة للزمالك وتم تخصيص 30 جنيهًا لسعر تذكرة الدرجة الثالثة.

الزمالك يستعد لرد صفعة كهربا

يستعد الزمالك لرد صفعة تعاقد الأهلي المنتظر مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق السابق في شهر يناير المقبل، بعد سداد الشرط الجزائي في عقده مع فريقه البرتغالي ديسبورتيفو أفيس.

ودخل الزمالك في مفاوضات مكثفة مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي لضمه في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب رفض تجديد عقده كما أفسد العروض التي وصلت إليه من بيراميدز والإسماعيلي.

فايلر يذاكر الزمالك.. وأزارو خارج السوبر

يعكف المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مذاكرة فريق الزمالك قبل لقاء كأس السوبر، كما طلب فايلر من إدارة النادي التعاقد مع محلل أداء سويسري.

وتقلصت فرص لحاق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق؛ بسبب استمرار شكواه من آلام الركبة، بينما أصبح رامي ربيعة مدافع الفريق جاهزًا لخوض المباراة.

ويخوض الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية بداية من غدٍ الخميس وحتى مباراة سموحة السكندري يوم الاثنين المقبل.

الزمالك يطيح بأيمن طاهر بعد السوبر

استقر الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك على الإطاحة بمدرب حراس المرمى أيمن طاهر بعد لقاء كأس السوبر المصري ضد الأهلي وتعيين مدرب حراس مرمى صربي.

وقرر ميتشو استبعاد اللاعب محمد عنتر من حساباته في الفترة القادمة؛ بسبب ضعف أدائه في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا، واستبعده من مباراة القمة ضد الأهلي في كأس السوبر.

بيراميدز يحل أزمة حمودي

أنهى المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أزمة اللاعب أحمد حمودي صانع الألعاب المنضم حديثًا للفريق.

واشتكى حمودي من وجود مشاكل في عقده تتعلق بالضرائب، وهو ما كاد يتسبب في فسخ عقده ولكن عيد أنهى الأزمة وشارك اللاعب في التدريبات بشكل طبيعي.

الإسماعيلي يجمد الوحش.. وأزمة في المصري

قرر النادي الإسماعيلي تجميد لاعبه عمر الوحش؛ بسبب خلافات بين اللاعب ووالده مع إدارة النادي الحالية برئاسة إبراهيم عثمان.

ونشبت أزمة في النادي المصري؛ بسبب خليفة إيهاب جلال المدير الفني، ودخل سمير حلبية رئيس النادي في مفاوضات مع منير الجعواني مدرب نهضة بركان المغربي السابق.