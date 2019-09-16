محمود كهربا يتمسك بالانضمام للنادي الأهلي المصري ويرفض بيراميدز

كشف محمود عبدالمنعم ”كهربا”، لاعب وسط نادي أفيس البرتغالي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر مقرب من كهربا في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”اللاعب لم ولن يدخل في أي مفاوضات مع بيراميدز، وكل ما تردد في هذا الإطار غير صحيح بالمرة، كهربا متمسك بالانتقال لصفوف الأهلي، هل من المعقول أن يرحل اللاعب عن الزمالك للانتقال للأهلي وبات معرضًا للإيقاف وغرامة مالية كبيرة ثم ينتقل لبيراميدز؟“.

وأضاف المصدر: ”كهربا وقع على عقود رسمية للأهلي في جلسة مع عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات، وسيكون لاعبًا في القلعة الحمراء سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو في بداية موسم 2020/2021“.

وتابع: ”كهربا تلقى تطمينات من إدارة الأهلي أنه سيكون لاعبًا في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ويقوم فايلر المدير الفني للفريق بمشاهدة بضع مباريات له للوقوف على مستواه الفني، وكيف سيقدم إضافة للفريق“.

وفي الإطار ذاته تواصل إدارة نادي الزمالك البحث عن حقوقها في أزمة رحيل كهربا عن الفريق في نهاية الموسم الماضي للاحتراف في البرتغال، إذ أرسل النادي المذكرة الخاصة بالشكوى المقدمة ضد اللاعب إلى المحامى الإسباني، الذي يتولى الأمور القانونية للنادي من أجل متابعتها في المحكمة الرياضية وحضور الجلسات الخاصة بها.

وطلب المجلس من المحامي ضرورة حصول الزمالك على حقوقه، التي لا تقل عن 10 ملايين دولار تعويضاً عن الفترة التي قضاها داخل النادي، والمبالغ التي حصل عليها، وهروبه دون علم النادي.