منذر الكبير يقود منتخب تونس في ثوبه الجديد أمام موريتانيا

سيخوض مدرب تونس الجديد منذر الكبير اختباره الأول عند استضافة موريتانيا في مباراة ودية غدًا الجمعة، في استاد رادس ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وكأس العالم 2022.

وعين الاتحاد التونسي الكبير أواخر الشهر الماضي، خلفًا للفرنسي آلان جيريس الذي قضى تسعة أشهر في المنصب، وقاد الفريق للدور قبل النهائي في كأس الأمم في مصر هذا العام، ولكن بأداء غير مقنع.

وكُلّف الكبير بتطوير أسلوب لعب منتخب تونس ورفع مستواه، وتجنب أخطاء سلفه جيريس الذي حقق فوزًا واحدًا في سبع مباريات بكأس الأمم الأخيرة دون ركلات ترجيح رغم الوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ 15 عامًا.

وعقب مواجهة موريتانيا، التي تعادلت مع تونس بدون أهداف في دور المجموعات بكأس الأمم في يوليو تموز الماضي، يلتقي فريق الكبير مع ساحل العاج في فرنسا بعدها بأربعة أيام.

وتفتقد تشكيلة تونس عناصر بارزة مثل وهبي الخزري وديلان براون وفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي، بينما ضم الكبير بعض الوجوه الجديدة مثل حمزة رافيا لاعب يوفنتوس بطل إيطاليا.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم 2021 في الكاميرون، والتي تنطلق في نوفمبر تشرين الثاني المقبل وتنافس في المجموعة العاشرة بجانب ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.