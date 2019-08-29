منذر الكبير مدرب منتخب تونس الجديد يتعهد بتطوير أداء الفريق

تعهد منذر الكبير المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم، اليوم الخميس، بتطوير أداء الفريق ليجمع بين الروح القتالية واللعب الجماعي والفاعلية.

وعين الاتحاد التونسي الكبير (49 عامًا) مدربًا للمنتخب الأول، بعد انفصاله عن الفرنسي آلان جيريس، رغم قيادته الفريق إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في 15 عامًا.

وقال الكبير في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام اليوم: ”سنسعى لتكوين منتخب يقدم كرة قدم جيدة وأداءً جماعيًا وفاعلية، ولاعبين يبذلون كل ما في وسعهم لتقديم أداء جيد“.

وواجه الفرنسي جيريس انتقادات رغم نجاحه في قيادة الفريق لقبل نهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر، الشهر الماضي؛ بسبب الأداء والنتائج المحبطة خلال 3 تعادلات مع مالي وأنغولا وموريتانيا في دور المجموعات، وتأهل بصعوبة إلى أدوار خروج المغلوب“.

وأضاف الكبير: ”رغم أن الفريق حقق نتيجة جيدة في كأس الأمم، لكن الكثير من جماهير تونس لم يسعدوا بالأداء الذي ظهر عليه الفريق في البطولة، لذلك سنسعى لبذل كل ما في وسعنا لتقديم صورة جيدة“.

وواصل: ”سنسعى لإخراج أفضل ما في اللاعبين عبر زيادة دوافعهم ورفع الروح القتالية لديهم للظهور بوجه جيد يسعد الجماهير“.

وسيركز الكبير على قيادة تونس إلى قبل نهائي كأس الأمم المقبلة 2021 في الكاميرون، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسيتولى عادل السليمي لاعب منتخب تونس والأفريقي السابق، مهمة المدرب المساعد وعادل بوزويتة مدربًا لحراس المرمى.

وسيبدأ المدرب الجديد مهمته بخوض مباراتين وديتين ضد موريتانيا وساحل العاج، في السادس والعاشر من الشهر المقبل.