الترجي التونسي يخطف تعادلًا قاتلًا من النجمة اللبناني في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية (فيديو)

أحرز عبدالقادر بدران هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ فريقه الترجي التونسي بطل أفريقيا من الخسارة أمام مستضيفه النجمة اللبناني، ويدرك التعادل 1-1 في ذهاب دور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتقدم مراد الهذلي للنجمة في الدقيقة 68 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وتلقى بدران تمريرة طويلة من ركلة حرة وحولها برأسه في شباك حارس النجمة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة التي أقيمت في بيروت.

وستقام مباراة العودة في تونس في أكتوبر تشرين الأول المقبل، ويحتاج خلالها الترجي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لبلوغ دور الستة عشر للبطولة التي يحمل منافسه المحلي النجم الساحلي لقبها.