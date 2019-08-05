”كاف“ يحدد موعد النظر في ملف أزمة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، تحديد يوم الـ7 من أغسطس الأربعاء المقبل، موعدًا للنظر في ملف أزمة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

ووفقًا للبيان الذي نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، فإنه تلقى خطابين رسميين بشأن أزمة مباراة الترجي والوداد.

إذ جاء نص الخطاب كالآتي: ”بالرجوع إلى القرار الجزئي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي (TAS ) بتاريخ الـ31 من يوليو 2019، في خصوص ملف النزاع المنشور أمامها بين الوداد والترجي و(كاف) والقاضي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الصادر بتاريخ الـ5 من يونيو 2019، مع إحالة الملف إلى لجنة الانباط بالـ“كاف“ للنظر فيه، نعلمكم أنه تم فتح ملف بموجب إمكانية عدم احترام مقتضيات الفصول 82 و83 و151 من المجلة التأديبية“.

”وحفاظًا على كامل حقوقكم فإن لجنة الانضباط ترغب في أن تقدم الاتحاد التونسي كامل مؤيداتها ودفوعاتها وموقفها الكتابي من الملف في أجل أقصاه يوم الـ6 من أغسطس الجاري“.

”كما دعت لجنة الانضباط رئيس الترجي، وكل الأطراف المتداخلة في هذا الملف، لحضور اجتماع الكاف المقرر عقده يوم الـ7 من أغسطس“.

وتوج الترجي التونسي، بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد جدل تحكيمي كبير، قبل اتخاذ قرار إعادة المباراة.

وكان الترجي تقدم بهدف في الدقيقة الـ 42، قبل أن تتوقف المباراة بين الفريقين في الدقيقة الـ61، لمطالبة لاعبي الوداد باستخدام تقنية الفيديو (VAR)، من أجل معرفة صحة الهدف الذي سجله وليد الكرتي، وألغاه الحكم الجامبي بكاري جاساما بداعي التسلل.

وعقب مرور حوالي ساعة ونصف الساعة من توقف المباراة، أطلق جاساما صافرة نهاية اللقاء، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بقرار من ”كاف“.

وكانت مباراة الذهاب بين الوداد والترجي في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسط جدل تحكيمي كبير أيضًا.