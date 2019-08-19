انتصاران كبيران للبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري في كأس محمد السادس (فيديو)

انتصاران كبيران للبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري في كأس محمد السادس (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تغلب النادي البنزرتي التونسي 3/0 على ضيفه أساس تيليكوم من جيبوتي، في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الثانية للبطولة العربية للأندية الأبطال ”كأس محمد السادس“ الاثنين.

وجاءت أهداف البنزرتي بتوقيع حسام الحباسي في الدقيقة 31، ومروان الصحراوي في الدقيقة 69، وعلاءالدين الدريدي في الدقيقة 78، في حين أضاع محمد الحبيب يكن ركلة جزاء في الدقيقة 75.

كما تغلب شبيبة الساورة 5/0 على مضيفه فومبوني كلوب من جزر القمر.

وسجل بلال مسعودي 3 أهداف (هاتريك)، في الدقائق 38 و44، في حين سجل وأسلمة مداحي الهدف الرابع في الدقيقة 72، ومحمد الأمين الهدف الخامس.

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