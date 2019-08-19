انتصاران كبيران للبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري في كأس محمد السادس (فيديو)

تغلب النادي البنزرتي التونسي 3/0 على ضيفه أساس تيليكوم من جيبوتي، في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الثانية للبطولة العربية للأندية الأبطال ”كأس محمد السادس“ الاثنين.

وجاءت أهداف البنزرتي بتوقيع حسام الحباسي في الدقيقة 31، ومروان الصحراوي في الدقيقة 69، وعلاءالدين الدريدي في الدقيقة 78، في حين أضاع محمد الحبيب يكن ركلة جزاء في الدقيقة 75.

كما تغلب شبيبة الساورة 5/0 على مضيفه فومبوني كلوب من جزر القمر.

وسجل بلال مسعودي 3 أهداف (هاتريك)، في الدقائق 38 و44، في حين سجل وأسلمة مداحي الهدف الرابع في الدقيقة 72، ومحمد الأمين الهدف الخامس.

#حسام_الحباسي يسجل هدف التقدم لفريق #البنزرتي التونسي في مرمى #أساس الجيبوتي بطريقة فنية رائعة في الدقيقة 31#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال

مباشرة على #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/tTkk21GgGO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 19, 2019