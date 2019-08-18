قائمة نادي الاتحاد السعودي لكأس محمد السادس (صورة)

أعلن نادي الاتحاد السعودي قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس)، والتي سيواجه فيها العهد اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس.
وضمت قائمة الاتحاد 8 لاعبين أجانب، ولاعبين مواليد، ويدخل الاتحاد البطولة بكافة الأسماء المتاحة للفريق، في حين يغيب اللاعب عبدالرحمن الغامدي الذي اقترب من الرحيل.
وفيما يلي قائمة الاتحاد للبطولة العربية:
حراسة المرمى: فواز القرني، راكان النجار، عساف القرني، أمين بخاري، البرازيلي غروهي.
الدفاع: عبدالله العمار، طارق عبدالله، المغربي مروان داكوستا، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، منصور الحربي، عبدالمحسن فلاتة، سعود عبدالحميد.
الوسط: التشيلي فيلانويفا، خالد السميري، عبدالإله المالكي، عصام المولد، جابر عيسى، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، التشيلي خيمينيز، الأرجنتيني فيكيو، المغربي كريم الأحمدي.
الهجوم: الصربي بريجوفتش، البرازيلي رومارينهو، هارون كامارا، عبدالعزيز العرياني.
قائمة الفريق الكروي الأول في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/sWPncZm2gV
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 18, 2019