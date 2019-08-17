الصفاقسي يهزم النجم بركلات الترجيح ويفوز بكأس تونس (فيديو)

أحرز الصفاقسي لقب كأس تونس لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه 5-4 على النجم الساحلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما بدون أهداف عقب وقت إضافي في المباراة النهائية اليوم السبت باستاد رادس.

وأهدر محمد المثناني وكريم العريبي والمهاجم بلال الماجري ثلاث محاولات للنجم في ركلات الترجيح ليمنحوا الانتصار للصفاقسي الذي أضاع محاولتين عن طريق محمد إسلام بكير وحمزة الجلاصي.

وقال أيمن دحمان حارس الصفاقسي الذي تصدى لمحاولتي المثناني والعريبي ”أهدي اللقب لجمهور الصفاقسي الذي ساندنا وأعتقد أنها ستمنحنا دفعة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد“.

وأضاف دحمان بعد أول لقب للصفاقسي في كأس تونس منذ 2009 ”أحرزنا اللقب لأول في عشرة أعوام ونهديه للجماهير“.

وكان النجم الساحلي الفريق الأفضل في بداية المباراة وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا عندما قفز المهاجم الجزائري العريبي ليسدد برأسه بعد ركلة ركنية لكن محاولته حادت قليلًا عن المرمى بعد ثلاث دقائق.

وبعد ذلك غابت الحلول الهجومية عن الفريقين وأخفق كل منهما في صنع فرص حقيقية رغم حصول النجم على نصيب الأسد من الاستحواذ على الكرة.

وكاد النجم أن يهز الشباك في الشوط الثاني عندما سدد الظهير الأيسر مرتضى بن وناس برأسه في إطار المرمى في الدقيقة 82.

وفي الوقت الإضافي صنع النجم أخطر فرصة عندما انطلق الظهير الأيمن وجدي كشريدة وتجاوز مدافعًا قبل أن يمرر كرة عرضية منخفضة نحو العريبي الذي ارتدت تسديدته من القائم في الدقيقة 99.

وواصل النجم محاولاته دون جدوى بينما افتقد الصفاقسي الخطورة الهجومية وأخفق في تهديد مرمى منافسه، وبقي مهاجمه الدولي فراس شواط معزولًا وسط المدافعين.

وقال حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للصفاقسي: ”لعبنا بأسلوب دفاعي أغلب الوقت لكن المهم أننا نجحنا في التتويج باللقب ونهديه للجماهير التي ساندتنا بقوة“.