المغربي زياش يمدد عقده مع أياكس أمستردام حتى 2022

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تمديد عقد جناحه المغربي الدولي حكيم زياش حتى 2022، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه الموسم الماضي وساهم في الفوز بالثنائية المحلية وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر أياكس قبل نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام هوتسبير اللندني، رغم أنه أطاح ريال مدريد ويوفنتوس خلال دوري الستة عشر والثمانية للبطولة التي توج ليفربول بلقبها.

وسيمتد عقد زياش الجديد حتى 30 يونيو/ حزيران 2022 بعد تمديده لمدة عام آخر، وذلك بعد تألقه وتسجيله 42 هدفًا في 133 مباراة مع الفريق.

ورفض زياش الرحيل إلى إشبيلية مفضلًا البقاء مع أياكس، الذي ساهم في تألقه على الصعيدين المحلي والدولي.

وشارك زياش مع المغرب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر، وخرج ”أسود الأطلس“ من البطولة من الدور الثاني.

وفرط الفريق الهولندي بقائده ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني، وربما دوني دي بيك إلى ريال مدريد، لكنه احتفظ بزياش.