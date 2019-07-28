”كاف“ يكشف مواعيد مباريات الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2022

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد، مواعيد مباريات الدور التمهيدي من تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي ستستضيفها قطر. وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم تحديد الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل، لإقامة مباريات الذهاب والإياب في الدور التمهيدي لتصفيات مونديال 2022. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد…