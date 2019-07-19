كأس الأمم الأفريقية.. تعرّف على الجوائز المالية للبطولة

يسدل الستار اليوم على النسخة الـ32 من كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عندما يلتقي المنتخبان الجزائري والسنغالي على استاد القاهرة الدولي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.

ويوزع 14.2 مليون دولار بين أفضل ثمانية منتخبات في البطولة الحالية، وتبلغ قيمة جوائز المباراة النهائية المالية وحدها 7 ملايين دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وتحصل كل من نيجيريا وتونس صاحبتي المركزين الثالث والرابع على 2 مليون دولار لكل منهما بالتساوي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي على 800 ألف دولار.

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 في مواجهة ستكون الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019.

وتبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي عن لقب ثانٍ في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا.

أما السنغال، أفضل منتخبات القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، فلا تزال تبحث عن لقبها الأول، وتخوض النهائي للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة للكاميرون عام 2002، وهي أفضل نتيجة لها حتى الآن.