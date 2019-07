بشعارات سياسية تنشد التغيير.. الجزائريون ينظمون أضخم احتفالات شعبية بتتويج ”الخضر“ باللقب الأفريقي (صور)

لم تتوقف الاحتفالات الشعبية في الجزائر منذ نحو 48 ساعة، عن تتويج محاربي الصحراء بلقب دوري أبطال أفريقيا 2019، بعد 29 عامًا من الانتظار والترقب، واختنقت كبرى المدن وشوارع العاصمة بمواكب السيارات وحتى الجرارات التي رسمت مشاهد احتفالية رائعة.

وفي قصر الشعب، نظمت السلطات مراسم احتفالية بعودة المنتخب الوطني لكرة القدم، برئاسة عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، فيما كلفت وزراء من الحكومة الحالية باستقبال البعثة الرياضية في مطار هواري بومدين الدولي.

وعلى مدار ساعات شهدت العاصمة الجزائرية، مساء السبت، أكبر موكب احتفالي منذ العام 2009، وأحيا طواف منتخب الجزائر لكرة القدم مشاهد الفرح التي هزت الشارع المحلي غداة تأهل محاربي الصحراء إلى مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

What a moment as the Algeria team bus makes way through Algiers. pic.twitter.com/IgxSsfCWLG

— DZ Football (@DZFootball_en) July 21, 2019