”كاف“ ينتظر قرار المحكمة الرياضية لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن الاتحاد ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضية لتحديد مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وقرر الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي إعادة مباراة الإياب في أرض محايدة بعد كأس الأمم الأفريقية؛ بعد إلغاء مباراة الإياب في تونس عقب اعتراض فريق الوداد على استكمال المباراة عندما تسبب عطل في تقنية ”VAR“ في عدم القدرة على مراجعة هدف التعادل 1/1 الذي أحرزه الفريق المغربي.

وتم منح الترجي، الذي فاز 2/1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة قبل إلغاء المباراة، اللقب في البداية، لكن الاتحاد القاري تراجع لاحقًا بداعي أن ”ظروف اللعب والأمن لم تتحققا“، لكن قدم الفريقان في وقت لاحق طعنًا للمحكمة الرياضية الدولية ويطالب كل منهما بإعلان تتويجه باللقب.

وقال أحمد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي في القاهرة اليوم الخميس: ”الناديان لا يريدان حلول الاتحاد القاري. نحن في فترة من الإصلاحات، قوانيننا لم يتم تعديلها حتى الآن لحل هذا النوع من الأشياء. لهذا السبب نحتاج إلى التحلي بالمرونة“.

وأضاف أحمد أحمد: ”نحن بانتظار قرار المحكمة الرياضية وبعد ذلك سنتصرف بناءً على قرار المحكمة فيما يتعلق بهذه المباراة“.

وستصدر المحكمة، التي تتخذ من لوزان في سويسرا مقرًا لها، قرارها بحلول 31 يوليو الحالي.

وقال أحمد: إن نهائي مسابقتي الأندية القارية سيقام من مباراة واحدة في المستقبل بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب وذلك اتباعًا لنفس النهج الأوروبي.