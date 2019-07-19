مباراة الجزائر والسنغال.. تعرّف على التشكيل الرسمي للفريقين

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عن تشكيل محاربي الصحراء لمواجهة منتخب السنغال، في نهائي أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر.

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، في مواجهة ستكون الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبلوحي.

خط الدفاع: مهدي زيفاني،عيسى ميندي، جمال الدين بلعمري، رامي بنسبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

على الجانب الآخر أعلن أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي تشكيل أسود التيرانغا الرسمي لمواجهة الجزائر.

وجاء تشكيل السنغال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي.

خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سافييت.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.