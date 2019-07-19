‏التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب الجزائري لخوض المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، بمواجهة السنغال، اليوم الجمعة.

ويسعى رفاق رياض محرز لقيادة الجزائر لثاني ألقابها في كأس الأمم الأفريقية، بعد أن أحرز محاربو الصحراء لقب العام 1990.

وتغلب منتخب الجزائر على السنغال 1/0، في الجولة الثانية من دور المجموعات في طريقه إلى المباراة النهائية.

ومنتخب الجزائر هو الأقوى هجوميًا في نسخة 2019، بعدما سجل 12 هدفًا، والثاني دفاعيًا بعدما استقبل هدفين فقط بعد منتخب السنغال، الذي استقبل هدفًا واحدًا فقط، وكان من الجزائر.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب الجزائر، الذي يقوده المدرب المحلي جمال بلماضي، بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: مهدي زفان، جمال بلعمري، عيسى ماندي، ورامي بن سبعيني.

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، وسفيان فيغولي.

خط الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الجزائر والسنغال على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).