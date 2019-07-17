كل ما تريد معرفته عن مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم وصراع برونزية كأس الأمم الأفريقية

تدور، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية بين منتخبي تونس ونيجيريا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر ويسدل الستار عليها بلقاء مثير بين السنغال والجزائر، يوم الجمعة المقبل، في المباراة النهائية.

ويبحث منتخبا تونس ونيجيريا عن حسم الميدالية البرونزية في اللقاء الذي يقام على ملعب السلام مساء الأربعاء بعد ضياع حلم التتويج والخروج من دور الأربعة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تونس ونيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة 20:00 مساء بتوقيت تونس باستاد السلام بصافرة الحكم المصري جهاد جريشة.

وتذاع المباراة عبر قناتي ”بي إن سبورتس ماكس 1و2″ بصوت المعلق رؤوف خليف و“تايم سبورتس“ البث الأرضي.

مشوار المنتخبين

قدم منتخب تونس مسيرة متذبذبة بعد التعادل في 3 مباريات بالدور الأول مع مالي وموريتانيا وأنغولا ثم عبور عقبة غانا بضربات الترجيح بعد التعادل في دور الستة عشر ثم تخطي مدغشقر بثلاثية دون رد في دور الثمانية قبل الخسارة أمام السنغال في دور الأربعة.

ولعب منتخب نسور قرطاج 6 مباريات خسر مرة وفاز مرة وتعادل 4 مرات، وسجل الفريق الذي يقوده المدير الفني الفرنسي آلان جيريس 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.

وتأهل منتخب نيجيريا لدور الستة عشر بعد وصافة المجموعة الثانية عقب التغلب على بوروندي وغينيا والخسارة من مدغشقر والتغلب على الكاميرون في دور الستة عشر ثم عبور عقبة جنوب أفريقيا في دور الثمانية والخسارة أمام الجزائر في دور الأربعة.

ولعب منتخب النسور 6 مباريات وسجل 8 أهداف واستقبل 7 أهداف، وفاز الفريق في 4 مباريات وخسر مرتين.

تاريخ اللقاءات

تقابل الفريقان في 14 مباراة رسمية من قبل، وفاز منتخب تونس 3 مرات ومثلها منتخب نيجيريا وتعادلا 8 مرات.

وكان آخر لقاء رسمي بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2010 وتعادلا بنتيجة 2-2.

تغييرات تونسية

يسعى منتخب تونس لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام السنغال وضياع حلم استعادة اللقب الغائب منذ عام 2004.

ويعاني منتخب نسور قرطاج غياب الحارس المعز حسن واللاعب يوسف المساكني للإصابة. ويدرس المدرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني، إجراء تعديلات على التشكيلة في ظل تصريحات حماسية من جيريس تؤكد أنه يسعى للفوز بالميدالية البرونزية ومصالحة الجماهير.

ويعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم الحارس فاروق بن مصطفى وأمامه الرباعي ديلان برون وياسين مرياح ووجدي كشريدة وأسامة الحدادي للدفاع وغيلان شعلالي وأيمن بن محمد وإلياس سخيري ”فرجاني ساسي“ للوسط ووهبي الخزري وأنيس البدري وطه الخنيسي ”فارس شواط“ للهجوم.

وقال أنيس بوجلبان، لاعب منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الفوز سيكون معنويًا ومهمًا لحصد الميدالية البرونزية للبطولة، موضحًا أن المنتخب التونسي سيخوض مواجهة قوية أمام نيجيريا التي تلقت صدمة قوية بالغياب عن النهائي بهدف قاتل من الجزائر.

وأضاف: ”أعتقد أن الفرصة ستكون متاحة لإشراك بعض البدلاء في المباراة أيضًا، خاصة فارس شواط وأنيس البدري ونسيم هنيد وبعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة في البطولة“.

أسلحة نيجيريا

يعول منتخب نيجيريا على قدرات لاعبيه الجماعية والتكتيكية مع تأكيدات المدرب الألماني جيرنوت روهر بأن فريقه سيبحث عن حصد الميدالية البرونزية ولن يتخلى عنها.

ويغيب عن منتخب النسور النيجيرية جاميلو كولينز للإيقاف. ويعتمد روهر على تشكيلته التي تضم الحارس دانييل إكبيبي وأمامه شيدوزي أوازيم وكينيت أوميريو وويليام إيكونغ وأولا أينا للدفاع وبيتر إيتوبو وويلفريد إيتوبو وأليكس إيوبي للوسط وأحمد موسى وصامويل تشويكوزي وأوديون إيغالو للهجوم.