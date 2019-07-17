موعد مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم لحسم برونزية كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يصطدم المنتخب التونسي بنظيره النيجيري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وكان المنتخب التونسي خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره السنغالي بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب النيجيري أمام نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، ليلتقي المنتخبان في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم الأربعاء.

واكتفى الفرنسي آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بأداء تدريبات خفيفة وتأدية بعض الجمل الفنية خوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق، خاصة وأن الفريق لعب 120 دقيقة في مباراته الأخيرة أمام السنغال.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ أكد أنه لن يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية خلال هذه المباراة. وفي حال التعادل في الوقت الأصلي، سيتم مباشرة المرور إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

مباراة تونس ونيجيريا تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب استاد السلام بالقاهرة، وهي مذاعة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، وفضائيًّا عبر beIN SPORTS MAX 1 HD AR بتعليق رؤوف خليف.