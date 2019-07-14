الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا بين نيجيريا وتونس

سيلتقي منتخب تونس منافسه منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث، في كأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر.

وخسر منتخب تونس 0/1 أمام السنغال، بالنيران الصديقة، في نصف النهائي، الأحد، كما خسر منتخب نيجيريا 1/2 أمام الجزائر.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة تونس ونيجيريا على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وسبق أن حصد منتخب تونس لقب كأس أفريقيا مرة وحيدة، وكان في نسخة العام 2004، لكنه غاب منذ ذلك الحين عن نصف النهائي، قبل أن يحقق ذلك في نسخة 2019، لكنه لم ينجح في التأهل للمباراة النهائية.

في المقابل سبق لمنتخب نيجيريا أن أحرز لقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات، أعوام 1980، و1994، و2013.

وتجمع المباراة النهائية منتخبي الجزائر والسنغال يوم الجمعة.