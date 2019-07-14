الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا

ضرب منتخب الجزائر موعدًا مع منتخب السنغال في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر.

وتغلب منتخب الجزائر 2/1 على منتخب نيجيريا في نصف النهائي، في حين تغلب منتخب السنغال 1/0 على تونس بالنيران الصديقة.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الجزائر والسنغال على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك نسخة العام 1990، في حين لم يسبق لمنتخب السنغال أن أحرز اللقب من قبل.

وهذه ثالث مرة يصعد فيها منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية بكأس أمم أفريقيا، بعد أن صعد لنهائي نسختي 1980، و1990 التي أحرز فيها اللقب الوحيد في مسيرته.

وتأهل منتخب السنغال للنهائي القاري، مرة واحدة من قبل وكان في العام 2002، عندما خسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.