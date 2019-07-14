مباراة السنغال ضد تونس.. كيف أضاع ساديو ماني هذه الفرصة؟ (فيديو)

أضاع المهاجم السنغالي ساديو ماني فرصة سهلة في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع تونس، في نصف النهائي الأول لكأس أمم أفريقيا 2019، الأحد.

وانفرد ماني بالكرة أمام المرمى، وسط غفلة مدافعي تونس، وتجاوز الحارس معز حسن، لكنه سدد بغرابة بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 38.

وشهد الشوط الأول تبادل الهجمات بين تونس والسنغال، لكن أيًا منهما لم ينجح في التسجيل.

ويلتقي الفائز من مباراة تونس والسنغال، في المباراة النهائية، مع الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر، يوم الجمعة المقبل.