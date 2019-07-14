مباراة السنغال ضد تونس.. التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج وأسود تيرانغا

أعلن المدرب الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيلة نسور قرطاج لمواجهة السنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، على استاد الدفاع الجوي.

وشهدت التشكيلة، تواجد أيمن بن محمد على حساب غيلان شعلالي، كما يتواجد اسم محمد دراجر بدلًا من وجدي كشريدة.

وجاءت تشكيلة منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: محمد دراجر، وديلان بروان، وياسين مرياح، وأسامة حدادي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، وإلياس سخيري، وأيمن بن محمد.

خط الهجوم: وهبي الخزري، وطه ياسين الخنيسي، ويوسف المساكني.

في حين يلعب منتخب السنغال بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: ألفريد غوميز.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، وشيخو كوياتي، ولامين جاساما، ويوسف سابالي.

خط الوسط: آدريسا جاي، وبابي أليون ندياي، وهنري سايفت.

خط الهجوم: كايتا بالدي، وساديو ماني، ومباي نيانغ.

وتغلب منتخب تونس 3/0 على مدغشقر في ربع النهائي، بعد أن تجاوز غانا بركلات الترجيح (5/4) في ثمن النهائي، بعد تعادلهما 1/1 في الأشواط الأصلية الإضافية.

يشار إلى أن منتخب تونس حصد 3 نقاط فقط في دور المجموعات بعدما تعادل 3 مرات، مع أنغولا ومالي وموريتانيا.

وحصد منتخب تونس لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 2004.