موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيري، مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا في مصر.

وبدأ منتخب الجزائر مشواره في البطولة بالفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات على كينيا والسنغال وتنزانيا، ليحجز مقعده في دور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وتمكن منتخب الجزائر من الفوز على غينيا ضمن منافسات دور الـ16 قبل أن ينجح في إقصاء كوت ديفوار من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1\1.

أما منتخب نيجيريا فحجز مقعده في دور الـ16 بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حصدها من فوزين على بوروندي وغينيا، قبل أن يخسر أمام مدغشقر في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وتمكن منتخب نيجيريا من إقصاء الكاميرون ”حامل اللقب“ من دور الـ16، قبل أن يتغلب على جنوب أفريقيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الثمانية.

وتواجه المنتخبان في 8 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فاز كل منهما في 3 لقاءات وتعادلا في مباراتين، وأحرز محاربو الصحراء 9 أهداف بفارق هدف عن النسور.

وحقق المنتخبان البطولة الأفريقية كل على حساب الآخر في مواجهتين، حيث فاز منتخب نيجيريا على الجزائر بنسخة 1980 في نيجيريا، ثم تقابلا مرة أخرى في نسخة 1990 في الجزائر وتوج محاربو الصحراء بالبطولة على حساب النسور الخضراء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الجزائر ونيجيريا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”تايم سبورتس“ على التلفزيون المصري الأرضي، وفضائيًا عبر beIN SPORTS MAX 1 HD AR بتعليق حفيظ دراجي.