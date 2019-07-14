الجزائر ضد نيجيريا وتونس مع السنغال.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر بإقامة مباراتين مهمتين للمنتخبات العربية تجمع الأولى بين تونس والسنغال في استاد الدفاع الجوي في القاهرة والثانية بين الجزائر ونيجيريا في استاد القاهرة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 من يوليو/تموز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

تونس VS السنغال، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

الجزائر VS نيجيريا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.