انتهاء مسيرة الجزائري يوسف عطال في كأس الأمم الأفريقية

أشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن يوسف عطال سيغيب عما تبقى من مباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم الجمعة المقبل؛ بسبب إصابته بخلع في كتفه.

وطالب لاعبو الجزائر باحتساب ركلة جزاء إثر عرقلة عطال داخل المنطقة خلال الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الثمانية يوم الخميس، قبل أن يتم استبدال لاعب نيس بعد شكواه من إصابة في كتفه الأيسر.

وقال جمال بلماضي المدير الفني للجزائر عقب المباراة: ”اللقاء كان صعبًا ضد منتخب قوي، استحوذنا على الكرة أغلب الوقت، سيناريو ضربات الترجيح كان صعبًا جدًا، وبكيت لبكاء عطال على إصابته لأنني أعتقد أنه لن يلحق بالمباراة القادمة“.

وأشارت صحيفة ”البلاد“ الجزائرية إلى أن عطال لن يشارك في مباراة نيجيريا، ولن يتمكن من اللحاق بالمباراة النهائية حال فوز الجزائر أو مباراة تحديد المركز الرابع.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلماضي سيستعين بمدافع رين الفرنسي مهدي زفان ليكون بديلًا لعطال أمام نسور نيجيريا يوم الأحد المقبل.