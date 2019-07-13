الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد تونس في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

يلاقي منتخب تونس منافسه منتخب السنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر.

وتقام مباراة السنغال ضد تونس، غدًا الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

ووصل منتخب تونس إلى نصف النهائي، بعدما تغلب 3/0 على مدغشقر في ربع النهائي، وقبلها (5/4 بركلات الترجيح) على غانا، عقب تعادلهما 1/1.

وحصد منتخب تونس 3 نقاط فقط في مبارياته في دور المجموعات، بعدما تعادل في مباريات الثلاثة.

ويجمع نصف النهائي الثاني منتخب الجزائر مع نيجيريا يوم الأحد أيضًا، على أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أن منتخب تونس حصد لقب كأس أمم أفريقيا مرة وحيدة، كان ذلك نسخة 2004، في حين لم يسبق لمنتخب السنغال أن أحرز لقب البطولة من قبل.