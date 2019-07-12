تونس تخصص ثلاث طائرات لمؤازرة نسور قرطاج أمام السنغال في أمم أفريقيا

قرّر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية عقب اتصال هاتفي مع الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم تخصيص ثلاث طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر ومؤازرة المنتخب في لقائه القادم ضد منتخب السنغال في قبل النهائي.

وأنهت تونس مغامرة مدغشقر في كأس الأمم الأفريقية بالفوز بثلاثية نظيفة في دور الثمانية يوم الخميس لتضرب موعدًا مع السنغال في قبل نهائي البطولة يوم الأحد المقبل في القاهرة.

وقال الاتحاد التونسي عبر موقعه على الإنترنت إن هشام بن أحمد وزير النقل أبلغ رئيس الاتحاد بجاهزية الخطوط التونسية لحسن ترتيب الأمور بناء على قرار السيد رئيس الحكومة.

وبادر رئيس الاتحاد إثر مكالمة الشاهد بالاتصال برئيس اللجنة المنظمة للبطولة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري المستقيل من منصبه لتنسيق عملية الحصول على بطاقة المشجع (fan id) وعملية الحصول على تذاكر المباراة حتى تتمكن الجماهير دخول الملعب دون أي تعطيلات.

كما يتم التنسيق مع سفارة مصر في تونس لتسهيل عملية الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، كما سيتم التنسيق مع سفير تونس بمصر السيد نجيب منيف لإجراء ما يتعين لحسن استقبال الجماهير التونسية وتسهيل تنقلاتهم ودخولهم الملعب.

وأرسلت الجزائر ثلاث طائرات خاصة إلى القاهرة لمؤازرة الفريق خلال الفوز بركلات الترجيح على كوت ديفوار في دور الثمانية.

وتلتقي الجزائر مع نيجيريا يوم الأحد المقبل في الدور قبل النهائي في استاد القاهرة الدولي.