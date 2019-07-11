موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

أقصى منتخب الجزائر منافسه ساحل العاج، بركلات الترجيح 4/3، بعد تعادلهما 1/1 في الأشواط الأصلية والإضافية، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وضرب منتخب الجزائر موعدًا منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد إقصاء ساحل العاج

وكان منتخب نيجيريا قد تجاوز عقبة جنوب أفريقيا بنتيجة 2/1 أمس الأربعاء.

وتقام مباراة الجزائر ونيجيريا، يوم الأحد المقبل، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة، وتنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

ويجمع نصف النهائي الثاني منتخب السنغال مع الفائز من مباراة تونس ومدغشقر.

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك نسخة العام 1990، مقابل 3 ألقاب لنيجيريا أعوام 1980 و1996 و2013.

وسجل منتخب الجزائر 10 أهداف في 5 مباريات حتى الآن، واستقبل هدفًا وحيدًا.