الجزائر ضد كوت ديفوار وتونس مع مدغشقر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الخميس مباريات دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر، بإقامة مباراتين مهمتين للمنتخبات العربية تجمع الأولى بين الجزائر وكوت ديفوار في استاد السويس، والثانية بين تونس ومدغشقر في استاد السلام في القاهرة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس الـ 11 من يوليو/تموز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

الجزائر VS كوت ديفوار، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

تونس VS مدغشقر، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.