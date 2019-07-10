أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: انتخابات مبكرة لاتحاد الكرة.. والأحمر يشعل أزمة القيد الأفريقي

أسدل الستار على يوم حافل بالأحداث المهمة بالنسبة للجماهير المصرية في ظل الأحداث المتتالية بعد خروج المنتخب المصري مبكرًا من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت صعود السنغال ونيجيريا إلى دور الأربعة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الأربعاء:

انتخابات مبكرة لاتحاد الكرة

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، لإجراء انتخابات مبكرة في غضون أسابيع وفقًا لمصادر موثوقة داخل الاتحاد.

وتسمح اللائحة بإقامة الانتخابات في الفترة بين شهر يوليو إلى أكتوبر، وهو ما يجعل الفرصة مواتية لفتح باب الترشح خلال الأيام القادمة، بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة هاني أبوريدة، عقب خروج منتخب مصر من دور الستة عشر للبطولة القارية.

واستقر اتحاد الكرة على استقدام حكام من أوروبا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك التي تقام يوم 28 يوليو الجاري.

الأهلي يشعل أزمة القيد الأفريقي

أشعل النادي الأهلي أزمة القيد الأفريقي، بعدما أرسل خطابًا طلب خلاله الموافقة على فتح باب القيد المحلي، لاستكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي، وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الأفريقي، وفقًا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب الموافاة بخطاب رسمي بتسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الفرق المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الأهلي في خطابه أن الأمر عاجل للغاية؛ لأن موعد تسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم.

وأكد خطاب الأهلي أن النادي حذر كثيرًا في وقت سابق لضرورة تدارك الموقف، وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية الحالية، حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية في مأزق، وتتمكن من قيد لاعبيها أفريقيًا في الفترات القانونية المحددة من ”كاف“ دون غرامة ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الأفريقية بدءاً من الأدوار الأولى.

وكان الاتحاد الأفريقي ”كاف“ قد رفض مد مهلة قيد الأندية المصرية إلى يوم 5 أغسطس المقبل، واقتصر على قواعد القيد بتسجيل القائمة الأساسية في الفترة بين 1 إلى 10 يوليو الجاري، ثم إضافة لاعبين جدد مع سداد غرامة 250 دولارًا عن كل لاعب، ويحق لهم خوض الدور التمهيدي في الفترة بين 11 إلى 20 من الشهر الجاري، ثم إضافة لاعبين مع غرامة 500 دولار وغيابهم عن الدور التمهيدي حال القيد في الفترة بين 21 إلى 30 يوليو الجاري.

وشهد مران الأهلي تعرض ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق لإصابة بكدمة خفيفة، بينما تعافى الثنائي محمد عبدالمنعم ومحمود وحيد.

وزير الرياضة يتحرك لإنقاذ حلم الأولمبياد

تحرك الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، لإنقاذ حلم تأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020، بعد أن عقد جلسة مع شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

وطالب صبحي بدعم المنتخب الأولمبي للتأهل للأولمبياد في الفترة القادمة، وحدد غريب 4 وديات قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

رحيل طارق حامد يتصدر مشاهد الأبيض

تصدر رحيل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، إلى نادي الاتحاد السعودي المشهد في القلعة البيضاء، بعدما دشن جمهور الزمالك هاشتاغ بعنوان ”طارق حامد ليس للبيع“.

وتلقى طارق عرضًا من نادي الاتحاد السعودي، وأكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ستحافظ على القوام الأساسي بما لا يتعارض أيضًا مع مصالح اللاعبين.

الإسماعيلي يعرض متولي للبيع

استقر مسؤولو الإسماعيلي على عرض اللاعب محمود متولي مدافع الفريق للبيع بعد أن تلقى عدة عروض لمغادرة القلعة الصفراء.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي للوصول إلى أعلى سعر لبيع الثنائي محمد عواد حارس المرمى ومحمود متولي في ظل وجود عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعبين.

بيراميدز يفتح المزاد على دونجا

استقر نادي بيراميدز على فتح المزاد على لاعب الوسط نبيل عماد دونجا في الموسم المقبل.

وتلقى دونجا عدة عروض من الأهلي والزمالك للتعاقد معه، ولكن اللاعب لم يستقر على وجهته القادمة في ظل رغبة ناديه في تحقيق استفادة مالية كبيرة.