حارس تونس يتقدم بالاعتذار لمدربه بعد غضبه عند استبداله أمام غانا

اعتذر معز حسن، حارس منتخب تونس، عن رد فعله الغاضب بعد استبداله أمام غانا في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية قبل خوض ركلات الترجيح مباشرة.

وكتب حسن، حارس نيس الفرنسي، على ”إنستغرام“، يوم الثلاثاء: ”أريد العودة لحادثة المباراة وأبدأ بتقديم اعتذاري لمدربي وزملائي وجماهير المنتخب الوطني كافة“.

ورد حسن بغضب على قرار المدرب الفرنسي آلان جيريس استبداله بزميله البديل فاروق بن مصطفى قبل لحظات من نهاية الوقت الإضافي للمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتولى بن مصطفى حراسة شباك تونس في ركلات الترجيح، وتصدى لمحاولة واحدة ليقود بلاده للفوز 5-4 والتأهل إلى مواجهة مدغشقر في دور الثمانية للمسابقة المقامة في مصر.

وقال حسن: ”ضغط المباراة وحماستي للعب لعلم بلادي وراء رد فعلي المؤسف في مباراة غانا. وأشعر أنه للحظة من الزمن غابت عني مبادئ الروح الرياضية“.

وأضاف: ”كل من يعرفني يدرك أنني كنت أتسم دومًا بالاحترافية والوطنية، ولدي شعور قوي بالانتماء لفريقنا الوطني.

”أجدد اعتذاري للجميع وأعول على تفهم الإطار الفني وزملائي وجماهير المنتخب وألتزم باتباع سلوك إيجابي“.

واكتسب منتخب تونس الكثير من الثقة بعد أن تعافى من مستواه المتواضع في دور المجموعات ونجح بالكثير من الحماسة والروح القتالية في اجتياز غانا ومواصلة مسيرته بالبطولة القارية التي أحرز لقبها مرة واحدة في 2004.