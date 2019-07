ركلات الترجيح تحمل منتخب تونس إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب غانا (فيديو)

View this post on Instagram

منتخب تونس يتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه بركلات الترجيح، على غانا، (5/4)، عقب تعادلهما 1/1، في الأشواط الأصلية والإضافية.