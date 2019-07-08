ركلات الترجيح تحمل منتخب تونس إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب غانا (فيديو)

تأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه بركلات الترجيح، على غانا، (5/4)، عقب تعادلهما 1/1، في الأشواط الأصلية والإضافية، الاثنين.

وسجل طه ياسين الخنيسي الهدف الاول في المباراة في الدقيقة 73، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من وجدي كشريدة.

لكن رامي البدوي تعادل لغانا بهدف هدف عكسي في مرمى فريقه في الدقيقة 90+2.

واتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، بعد التعادل، لكن أي منهما لم يسجل، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لتونس.

ويلعب منتخب تونس مع مدغشقر، في نصف النهائي يوم الخميس 11 يوليو.

وسبق لمنتخب تونس أن حقق لقب الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك نسخة العام 2004.

وانضم منتخب تونس إلى منتخبات الجزائر ونيجيريا والسنغال وبنين وساحل العاج وجنوب أفريقيا ومدغشقر، التي تأهلت إلى ربع النهائي (دور الـ8).

دور 16 لكأس أمم أفريقيا 2019 || تونس 1 : 0 غانا – هدف خنيسي ????❤️ HD .

pic.twitter.com/7lxz7qYnn4 — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) July 8, 2019