أهداف مباراة غانا ضد تونس.. 1/1 (فيديو)

سجل طه الخنيسي الهدف الأول، في المباراة التي تجمع منتخب تونس مع غانا، في آخر مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

وجاء هدف طه الخنيسي في الدقيقة 73، مستغلًا كرة عرضية من وجدي كشريدة

وتعادل رامي البدوي لغانا بهدف هدف عكسي في مرمى فريقه في الدقيقة 90+2.

دور 16 لكأس أمم أفريقيا 2019 || تونس 1 : 0 غانا – هدف خنيسي ????❤️ HD .

pic.twitter.com/7lxz7qYnn4 — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) July 8, 2019

غانا 1 × 1 تونس | هدف عكسي pic.twitter.com/8ethPUdZxM — مجنووووون كوره (@JVQz1PA1IqdCERM) July 8, 2019

ويلعب الفائز من هذه المباراة مع منتخب مدغشقر، في ربع النهائي، يوم الخميس 11 يوليو.

وسبق أن أحرز منتخب تونس لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 2004.

وصعد المنتخب التونسي إلى ثمن النهائي بعدما حصد 3 تعادلات في دور المجموعات، حيث لم يحقق أي فوز ولم يخسر كذلك.