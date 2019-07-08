التشكيلة الرسمية لمباراة تونس ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية (صورة)

أعلن المدرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج لمواجهة غانا، في إطار منافسات دور ثمن نهائي (دور الـ16) بكأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وشهدت تشكيلة منتخب تونس تواجد فرجاني ساسي لأول مرة في تشكيلة النسور منذ انطلاق المسابقة الأفريقية، كما يتواجد أنيس البدري، في حين يجلس نعيم السليتي على دكة الاحتياط مع وهبي الخزري.

وجاءت تشكيلة تونس لمواجهة غانا على النحو التالي: معز حسن، وياسين مرياح، وديلان برون، ووجدي كشريدة، وأسامة الحدادي، وإلياس السخيري، وفرجاني ساسي، وغيلان الشعلالي ويوسف المساكني، وأنيس البدري، وياسين الخنيسي.

في حين جاءت تشكيلة منتخب غانا كالتالي: ريتشارد أوفوري، وأندي يادوم، وجون بوي، وبابا رحمان، وناهو كاسيم، ومبارك واكاس، وأفريي أكواه، وتوماس بارتي، وساموال أوسو، وآندريه أيو، وجوردان آيو.

وصعد منتخب تونس إلى ثمن النهائي بعدما حصد 3 تعادلات في دور المجموعات، حيث لم يحقق أي فوز ولم يخسر كذلك.