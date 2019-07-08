الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس ضد غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب التونسي نظيره الغاني، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”الإسماعيلية“، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في مصر.

وفاز منتخب غانا في 6 مباريات رسمية جمعته مع نظيره التونسي، بينما تعادل المنتخبان مرة واحدة، وسبق للمنتخبان أن التقيا في نهائي عام 1965، والذي انتهى بفوز ”البلاك ستارز“ بنتيجة 3 – 2 عقب اللجوء للأوقات الإضافية، لتحتفظ غانا بلقبها الثاني على التوالي بالبطولة آنذاك.

وحجز منتخب تونس مقعده في دور الـ 16 في البطولة دون تحقيق أي فوز في المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالي وأنغولا وموريتانيا، في حين تأهل منتخب غانا للدور ذاته بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط متفوقًا على منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

ويستعيد منتخب تونس في مباراة اليوم لجهود اللاعب غيلان الشعلالي عقب انتهاء الايقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة وهبي الخزري الذي شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية بعد مباراة موريتانيا.

في المقابل، يطمح منتخب غانا لاستغلال حالة التراجع الفني التي يعاني منها نظيره التونسي لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الذهاب بعيدًا في البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

مباراة تونس وغانا تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وهي مذاعة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، إلى جانب إذاعة الشباب والرياضة، وفضائيًّا عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR، ويعلق عليها عصام الشوالي.