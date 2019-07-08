تونس ضد غانا ومالي مع كوت ديفوار.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الاثنين مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين مالي وكوت ديفوار في استاد السويس الجديد، والثانية بين تونس وغانا في استاد الإسماعيلية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الثامن من يوليو/تموز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

مالي VS كوت ديفوار، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FRوقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

تونس VS غانا، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.