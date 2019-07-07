محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد خروج مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية (شاهد)

أعرب محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري عن حزنه للخروج المبكر لبلاده من كأس الأمم الأفريقية، بعدما الهزيمة أمام جنوب أفريقيا دور الـ16 بهدف نظيف.

وكتب محمد صلاح تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: ”حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية، كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية“.

وأضاف: ”الجماهير اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم“.

وودَّع منتخب مصر الأول، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام على أرض الفراعنة، في مفاجأة مدوية أمام جنوب أفريقيا، من دور الـ16، الأمر الذي فجَّر غضب الجماهير في الشارع المصري.